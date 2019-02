Erakonnad meelitavad suurperesid lubadusega neid autoostul toetada

Taro ütles, et isiklikult ei pelgaks ta selleks isegi laenu võtta, sest perede toetamine on pikaajaline investeering Eesti kestmisesse. "Meie eesmärgiks võiks olla kõikvõimalik sotsiaal-majanduslike tõkete eemaldamine, et aidata peredele selle (rohkemate laste saamine- - K.R.) otsuseni jõuda."

Vabaerakond raha ei jaga

Vabaerakond suurperedele otsest rahalist toetust sõiduki ostmiseks ei luba. Nende plaan on nelja ja enama lapsega peredele pakkuda laenu võtmisel riigipoolset käendust. „Tänasel päeval on lasterikastel peredel raske laenu saada, sest ülalpeetavate arv on suur ning laenukõlbulikkuse arvestamisel vaadatakse ka seda arvu,” rääkis Vabaerakonna Pärnumaa piirkonna juht Heli Künnapas.

Samas oleks riikliku garantii tõttu laenu saamiseks vajalikud summad väiksemad ning lisagarantii annaks riik. "Meie ei osta kellelegi autot, vaid anname riikliku garantii, mis teeb perele auto liisimise võimalikuks," toonitas Künnapas.

Tema sõnul vajavad suurpered sõiduki soetamisel toetust, sest enamasti elavad nad maal ning ei tasuline, ega tasuta ühistransport enamasti paljulapselisi perekondi ei puuduta. Ta lisas, et sõiduk on selliste perede jaoks esmatarbekaup. „Isegi kõige väiksem lasterikas perekond kahe täiskasvanu ja nelja lapsega ei mahu tavasõidukisse, nii et suurema auto ostmine on igal juhul vajalik,” lisas ta.

Keskerakond ootab koalitsioonikõnelusi

Ka Keskerakond lubab oma valimisprogrammis, et loob peredele alates kolmandast lapsest auto soetamiseks toetusmeetme, kuid ei nõustu ettepaneku olemust detailsemat veel avama.

"Valimisplatvormis on määratletud ka suurperedele pereauto soetamise toetusmeetme põhimõte. Edasi täpsustatakse küsimusi koalitsioonilepingus," ütles riigikogu keskfraktsiooni liige Siret Kotka-Repinski. Ta lisas, et konkreetsema kavaga tuleb lauda vastutav minister.

Sõidukitoetuse vajalikkust põhjendas Kotka-Repinski sellega, et kolme ja enam lapsega peresid tuleb igakülgselt toetada.

Delfi uuris ka Eesti Lasterikaste Perede Liidult, mida nemad sõidukitoetusest arvavad, kuid ei ole vastust saanud.