Elurikkuse Erakond pahandab 62 500-eurose kautsjoni üle, mida kandidaatide registeerimisel nõuti

"Me oleme väga lühikese ajaga moodustanud erakonna, kogunud seaduses

ettenähtud 500 liiget ning näinud seestpoolt, kui vildakas meie

valimisseadus tegelikult on. See on mõeldud etableerunud erakondade

võimu kindlustamiseks, et suured parteid jääksid suurteks ja väiksed ei saaks neid segama tulla. Peamiseks takistuseks sellel teel osutus

kautsjon täisnimekirja eest, mis on kokku 62 500 eurot. Väga suur summa, mille meie pidime koguma inimeste annetuste teel, kuid mille suured erakonnad ammutavad riigikassast. Seda lisaks miljonitele eurodele nende pillava valimiskampaania ja muu tegevuse toetuseks. Sealjuures on mitmed neist erakondadest ikka veel miinuses," sõnas ERE peaministrikandidaat, Tallinna ülikooli teadur Mihkel Kangur.

"Kui president kutsub üles teadlasi osalema poliitikas, siis ta ei anna endale aru, kui vähe teadlased Eestis palka saavad ja kuidas neil isiklikult poliitikas osalemiseks seda 500 eurot, mis on kautsjonisumma iga kandidaadi eest, võtta ei ole. Sest ülikoolide õppejõud saavad meil täna vähem palka kui näiteks õpetajad üldhariduskoolis. Meie nimekirjades on muuhulgas palju teadlasi ja me panime neid kandidaatidena välja nii palju, kui inimeste toetused seda võimaldasid," jätkas Kangur.