Elurikkuse Erakond avaliksustas viimaks oma valimisprogrammi

ERE programm sündis liikmete ühisloomes ning selle kandvateks teemadeks on viis põhilist suunda: taastuv majandus, kaasaegne ja rikastav haridus, alt üles toimiv tõhus riik, kogukondlikkus ja kõikehõlmav julgeolek.

ERE kirjutab programmis, et nenden eesmärgiks on puhta ja elurikka looduse säilitamine ja taastamine Eestis. See tähendab kestlikku metsandust, rohelisi linnu, mahepõllundust, säästvat merendust, loodushoiu ja -kasutuse tasakaalu arvestamist.

"Meil ei ole palju aega jäänud, et reageerida kliimasoojenemisest tulenevatele probleemidele ja see eeldab laiapõhjalisi ühiseid otsuseid, et mida ja kuidas me teeme, et meile ja meie lastele jääks siin elamisväärne elukeskkond, " ütles ERE peaminstrikandidaat Mihkel Kangur. "Selleks et üheskoos ühise eesmärgini liikuda, oleme otsustanud kasutada otsedemokraatiat otsuste langetamisel, sest läbi kaasatuse otsustamisprotsessidesse, on kodanikud kaasatud ka uue Eesti ülesehitamisse."

Kangur kinnitas, et ERE programmi said oma sisendit anda kõik liikmed ja see protsess võttis aega üle nelja kuu, et läbi vabatahtliku toimkonna need mõtted saaksid võimalikult lühidalt ühte dokumenti kokku kirjutatud. "Kuna me teeme otsuseid ühiselt, siis täieneb see programm pidevalt läbi langetatud otsuste ja kui vaja siis võime ka juba langetatud otsuseid uuesti arutlusele panna, kui asjaolud ja informatsioon muutuvad või olukord seda nõuab. See ei ole püha sakraaltekst mis on kivisse raiutud ja mis peab kirjeldama inimesele võimalikult täpselt, kuidas elada või toimetada. See on visioon, kuidas nutika maheriigini jõuda meie parimate tänaste teadmiste põhjal," lisas ta.