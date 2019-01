Eestlased ja venelased saatis trammipeatuse eraldi nurkadesse Eesti 200

Hobujaama trammipeatuses, kust sõidavad läbi kõik Tallinna trammid, seisab tänasest hommikust reklaam, mis jagab ooteplatvormi eestlaste ja venelaste alaks.

Ühel reklaamplakatil on kirjas "siin ainult eestlased", teisel "siin ainult venelased".

Suuremad parteid on Delfile öelnud, et pole asjaga seotud. Vaid Eesti 200 inimesed on peitu pugenud ja pole oma seost reklaamiga või seose puudumist kommenteerinud.

Delfile teadaolevalt on tõesti tegemist Eesti 200 valimisreklaamiga. Eesti 200 on oma valimiskampaanias rõhutanud eesti ja vene rahvustest laste samades koolides õppimise plaani ja kritiseerinud praegust koolisüsteemi, kus eestikeelsete kõrval on ka venekeelsed koolid.

Oma lemmikteemaks on ühtse koolisüsteemi loomise võtnud Eesti 200 esimees Kristina Kallas.