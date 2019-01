Eesti 200 valimisnimekirja veel ei avalikustanud. Käivad läbirääkimised potentsiaalsete kandidaatidega

Ta kandideerib Kesklinna, Pirita ja Lasnamäe ringkonna esinumbrina.

Erakond esitab valimistele 125-liikmelise täisnimekirja, mille koosseisu avalikustab Eesti 200 järgmisel nädalal. "

Eesti 200 nimekirjas saavad olema päris inimesed, oma ala spetsialistid, kellest ca 90% pole enne kunagi Riigikokku kandideerinud. Meil on tõsi taga – pakume Eesti inimestele edasiviivat programmi ja tugevat meeskonda," kinnitas Eesti 200 juhatuse aseesimees Meelis Niinepuu.

"Meie vastu on viimastel päevadel olnud väga suur huvi ja see on väljendunud ka uute tippspetsialistide soovis minna koos meiega valimistele. Oleme praegu iga päev teatanud uutest liitujatest ja teeme seda ka uuel nädalal. Otsustasime, et ei tõmba tänasega punast joont oma nimekirjale alla ja peame viimase hetkeni liituda soovijatega läbirääkimisi, et meie nimekiri oleks maksimaalselt tugev," selgitas Niinepuu.