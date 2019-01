Eesti 200 valimisnimekirja lisandusid Kadri Tali, Ando Kiviberg ja Monika Salu

Kiviberg on Eesti muinsuskaitsja, pärimusmuusik ja poliitik. Ta on lõpetanud Viljandi Kultuurikolledži rahvamuusika erialal, ta on olnud Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhataja, Viljandi linnapea ja Viljandi folgi festivali peakorraldaja.

Riigikogu valimistel kandideerib Eesti 200 nimekirjas ka organisatsioonide kogenud reorganiseerija ja ettevõtlusõpikute autor Monika Salu.

“Eesti 200 programm seab Eestis ainsana pika visiooni ning pakub reaalse tegevuskava eesmärkide täitmiseks. See on ainus tõhus tee eduka ja hooliva riigi ehitamiseks. 2018. aastal kutsuti mind Kuusalu valla juhtimist ümber korraldama ja kaasajastama. Olles kogenud, kui ebaefektiivseks ja raiskavaks on kujunenud paljude omavalitsuste ja ka meie riigi mitmed organisatsioonid, on enam kui rohkem põhjust oma kogemusi ja teadmisi organisatsioonide kaasajastamisest ka tõhusa riigi kujundamiseks kasutada,” sõnas Salu.

Salul kui tippjuhil on 25-aastane edukas organisatsioonide reorganiseerimiskogemus, ta on kolme tütre ema. Tema kõrgharidus hõlmab üldtehniliste distsipliinide õpetaja haridust ja juhtimisala doktorikraadi, mille ta kaitses EBS-is 2001. aastal. Monika on kirjutanud mitmed käsiraamatud, näiteks "Ettevõtluse alused", "Sotsiaalkaitse Eestis", "Muudatuste meistriklass". Monika on aktiivne vabatahtlik merepäästja.