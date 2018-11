Eesti 200 on erakonnana registreeritud

„Meie erakonnaks saamise teekond on olnud äärmiselt lühike ja on hea tõdeda, et nüüd pole meil enam ees ühtegi takistust, et alustada valimiskampaaniat ja tutvustada inimestele oma visiooni 200-aastasest Eestist,“ ütles erakonna Eesti 200 juhatuse aseesimees Liina Normet. „Hetkel tegeleme valimisnimekirjade ja -programmi koostamisega ning õige pea saame esitleda ka oma pika visiooni järgmise nelja aasta tegevuskava.“

Erakonna Eesti 200 eesmärk on edendada Eesti elu ja kavandada pikaajalisi poliitikaid, mis tagaksid eesti keele ja kultuuri säilimise, majandusliku jõukuse ning turvalise ja kvaliteetse elukeskkonna Eestis elavatele inimestele. Erakond lähtub oma tegevuses järgmistest väärtustest: isikuvabadused, edasipüüdlikkus, läbipaistvus, vastutus, usaldus, avatus, uuendus- ja eestimeelsus. Asutamise seisuga on erakonnal Eesti 200 kokku 543 liiget.