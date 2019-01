Eesti 200 Ida-Virumaa nimekirja veab energeetika valdkonna tippjuht Ahti Puur

Nimekirja esinumber on Ahti Puur, kes veel hiljuti juhtis põlevkivikaevandusfirmat Enefit Kaevandused. Nimekirja teisel kohal on idufirmadele hoogu andva programmi Prototron juht Jana Pavlenkova ning kolmandal koduvägivalla tõkestamisega seotud projektide koordinaator ning Narva rahvusvaheliste noorsookonverentside korraldaja Nikita Lumijõe.

„Olen Ida-Virumaaga seotud olnud kogu oma elu ja ma tunnen, et just Eesti 200 ridades on mul võimalik Ida-Virumaa inimeste huvide eest kõige paremini seista. Pean seda regiooni väga oluliseks Eestimaa osaks, mille arengule tuleb pöörata suuremat tähelepanu“, ütles Ahti Puur.

“Ida-Virumaa jaoks on kätte jõudnud murrangulised ajad ja suured positiivsed muutused ootavad ees. Erakonna Eesti 200 ambitsioonikas majandusprogramm kogu Eestile ja eri tähelepanu Ida-Virumaa majandusele on see, mis põhjusel ma tahan sellesse ettevõtmisesse panustada. Me oleme Ahti Puuriga mõlemad majanduse ja ettevõtluse inimesed ning just need teemad on Ida-Virumaa jaoks praegu kõige olulisemad,” lisas Jana Pavlenkova.

Ahti Puur on sündinud ja lõpetanud keskkooli Kohtla-Järvel. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ning töötanud ligikaudu kakskümmend aastat Ida-Virumaa suurettevõtetes põlevkivienergeetika valdkonnas. Kuuludes eri kutsealaorganisatsioonide koosseisu, on Puur võtnud aktiivselt osa selle piirkonna energeetika ja ettevõtluse probleemide lahendamisest.