Eesti 200 aseesimees kõrgest toetusest: meie eesmärk on saavutada vaid hirmudele rõhuvast EKREst parem tulemus

"Ligi 9-protsendiline toetusnumber tähendab meie jaoks väga palju. Oleme suutnud ületada maikuus saadud avansi, mis näitab meile seda, et meie visioon suurtest sisulistest muutustest ja spetsialistidest koosnev meeskond kõnetab inimesi," kommenteeris Eesti 200 aseesimees Liina Normet Postimehe tellitud Kantar Emori uuringut.

"Toetusnumbrid kinnitavad meile, et uut liberaalse maailmavaatega poliitjõudu on Eestile vaja. Meie eesmärk on saavutada valimistel vaid hirmudele rõhuvast EKREst parem tulemus ning me näeme, et see on reaalne, sest liberaalset ja isikuvabadustest kantud Eestit tahab rohkem inimesi." leidis Normet.

Eesti 200 usub Normeti sõnul, et see tulemus on partei jaoks alles algus, kuna hetkel on neile toetus antud nende väärtuste najal. "Oma valimisprogrammi ja valimisnimekirja, kuhu tuleb ka uusi oma valdkonna tipptegijaid, me alles hetkel koostame ja siis jõuame oma sõnumitega veelgi rohkemate inimesteni. Elukutseliste poliitikute kõrval, kes kandideerivad riigikokku 3.-4. korda, on Eesti 200 näol nüüd olemas valijale mõistlik alternatiiv. Mitte keegi ei peaks parlamenti kinni jääma. Eesti riik on kõigi kodanike ühine vastutus.“