E-riigi Akadeemia kutsub erakondi järgima e-hääletamise põhimõtteid

Hänni sõnul on Vabariigi Valimiskomisjon e-hääletamise tehnilist lahendust ja korraldust pidevalt täiendanud, et tagada selle turvalisus ja läbipaistvus. „Meil puudub alus kahelda e-hääletuse tulemustes,“ kinnitas ta. Hänni sõnul on turvaliseks e-hääletamiseks oluline, et ka valija käituks vastutustundlikult ega annaks oma digitaalset identiteeti üle teisele isikule ning hääletaks kõrvaliste pilkude eest varjatult.

Elektroonilist hääletamist on korraldatud Eestis alates 2005. aastast. 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel hääletas interneti teel üle 30% valimisel osalenutest.