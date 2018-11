DELFI VIDEO | Seeder: koalitsioonile ja Eesti riigile on parim rändepaktiga mitte ühineda

"Ootan argumenteeritud arutelu ja lähen ka põhjendama, miks Isamaa on just sellisel seisukohal, nagu me oleme. Loodan partneritele põhjendada, argumenteerida ja neid ära veenda," ütles Seeder enne kohtumist.

Küsimusele, milliseid järeleandmisi on Isamaa nõus tegema, et koalitsioonipartneritega kompromissile jõuda, vastas Seeder, et nii koalitsioonile kui Eesti riigile on parim rändepaktiga mitte ühineda.

"Meie ultimatiivseid ettepanekuid ei esita. Ma arvan, et kõige parem on läbi rääkida, püüda otsida konsensust, ühist meelt ja küllap me selle siis leiame," sõnas Seeder ja lisas, et talle jääb arusaamatuks sotsiaademokraatide varasem nõue, et justiitsminister Urmas Reinsalu astuks ametist tagasi.

ÜRO ränderaamistiku tagasilükkamisest valitsuse neljapäevasel istungil alanud valitsuskriis jõudis reede õhtuks seisu, kus peaminister Jüri Ratas kutsus tänaseks kokku koalitsioonipartnerite juhid Helir-Valdor Seederi ja Jevgeni Ossinovski.