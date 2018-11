"Kummutades natuke liiga ennatlikult tehtud järeldusi, siis sotsiaaldemokraatide eesmärk ei ole kindlasti seda valitsust lõhkuda, ise opositsiooni minna või Isamaad opositsiooni lükata," kinnitas Ossinovski.

"Meie eesmärk on taastada Eesti ühtne nägemus välispoliitikast, mis on vajalik selleks, et valitsus saaks edasi toimida. Selle sooviga me kohtuma lähme ja ma tegelikult usun, et need lahendused on võimalik leida," oli SDE esimees optimistlik.

ÜRO ränderaamistiku tagasilükkamisest valitsuse neljapäevasel istungil alanud valitsuskriis jõudis reede õhtuks seisu, kus peaminister Jüri Ratas kutsus tänaseks kokku koalitsioonipartnerite juhid Helir-Valdor Seederi ja Jevgeni Ossinovski.