DELFI VIDEO | Mart Helme punased jooned: koalitsioonileppes peab olema kooseluseaduse tühistamine, Keskerakond peab katkestama lepingu Ühtse Venemaaga

Mart Helme kinnitas täna veelkord, et sotsiaaldemokraatidega tema juhitav partei ühte valitsusse ei lähe. "Me näeme, et sotsid kes räägivad, et nad on avatud, sallivad ja vabad, on tegelikult kuulutanud ühe ideoloogia ainuõigeks ja sellest lähtuvalt on valmis kõikidel teistel ideoloogiatel pead maha võtma ja jalad alt ära lõikama. Sellise sisulise kommunistliku erakonnaga me kindlasti koostööd tegema ei hakka," kinnitas Helme.

EKRE esimehe sõnul on parteil veel punaseid jooni, millest nad koalitsiooniläbirääkimistel üle ei astu. "Me tahame tingimata kirjutada koalitsioonilepingusse kooseluseaduse tühistamise, tahame, et selles lepingus oleks piirivalve taastamine ja mitmed hariduspoliitikat puudutavad küsimused, mida peame oluliseks rahvuskultuuri seisukohast," selgitas Helme.

"Kui rääkida võimalikust koalitsioonipartnerist Keskerakonna näol, siis me tahame, et nad tühistaksid kokkuleppe Ühtse Venemaaga," seadis Helme tingimuse.

Majandusprogramm saab avalikuks kolmapäeval

Täna ei olnud Helme nõus erakonna valimislubadusi täpsustama, kuid märkis, et saabuval kolmapäeval tutvustab erakond oma majandusprogrammi, kus on lahti seletatud erakonna maksupoliitika reform ja üldised majanduspoliitilised lubadused.

Oktoobri lõpus tutvustatakse tervishoiupoliitikat ja novembris justiitsprogrammi.