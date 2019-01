DELFI VIDEO | Kõlvart: meie programmi peamine sõnum on mõeldud Eesti rahvale sõltumata emakeelest, rahvusest või sotsiaalsest taustast

"Meie programmi peamine sõnum on mõeldud Eesti rahvale sõltumata emakeelest, rahvusest või sotsiaalsest taustast," ütles Kõlvart.

Mitmed teised erakonnad on teinud ettepanekuid muuta venekeelsed koolid Eestis eestikeelseteks. Kõlvarti sõnul Keskerakond seda ei toeta, sest on vaja vältida vastandumist ja konflikte.

Haridus peab andma teadmisi ja oskuseid, et inimene saaks ühiskonnas hakkama. Venekeelsetele inimestele on selleks vaja kõige kõrgemal tasemel eesti keele oskust. Seda on võimalik saavutada.

"Meil on ka praegu ühtne haridussüsteem, aga mõned ained mõnedes koolides antakse eesti keeles, vene keeles, inglise keeles, prantsuse keeles ja mulle tundub, et see ainult rikastab meie haridussüsteemi," ütles Kõlvart.

Ka haridussüsteem vajab arengut, tuleb luua rohkem võimalusi õppida eesti keelt, aga eesti keele oskuse tase venekeelsete inimeste seas on tema sõnul juba paranenud.

Kõlvart lisas, et ka halli passiga inimestele Eesti kodakondsuse andmine on vajalik, sest need inimesed väärivad tunnet, et nad on päriselt kodus. See on tema sõnul teema, mida nad suudavad võimalike koalitsioonipartneritega läbi rääkida, kui Keskerakond osaleb koalitsiooniläbirääkimistel.