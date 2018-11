DELFI VIDEO | Jüri Ratas pärast neljatunnist kriisikohtumist: ränderaamistiku osas on meil jätkuvalt erimeelsused

Sotsiaaldemokraatide esimehe sõnutsi oli justiitsminister Urmas Reinsalu tagasiastumise nõudmine vaid üks ettepanek, kuidas patiseisust välja tulla. "Täna arutasime veel mitmeid erinevaid ettepanekuid, mida erinevad osapooled nädalavahetuse jooksul on mõelnud. Meie jaoks ei ole üks valitsuse liige väärtus omaette, küsimus on selles, kuidas sellest välispoliitilisest ummikust üle saada. Ja nagu öeldud - täna meil veel lahendust ei ole, aga ma arvan, et see õnnestub siiski leida."

Homsele vaadates ütles Ratas, et erakondade juhid arutavad teemat parteikaaslastega ja siis kogunetakse uuesti kolmekesi. "Mulle tundub, et kõik koalitsioonierakonnad mõistavad vastutust ja seda, et on vaja edasi minna ja on vaja edasi minna ka nende riigi prioriteetidega, mis on eelarves. Selle nimel me ju töö teeme. Selge on see, et me oleme selle lahendusele täna lähemal, kui me olime 24 tundi tagasi. Ega lõplikku lahendust ei ole," tunnistas Ratas.

"Kui oli küsimus kellegi väljavahetamises või mitte, siis ma olen jätkuvalt seisukohal, et nii ei saa seda tänast küsimust kokkuvõttes lahendada ja ma usun, et lahendused koalitsioonil on olemas," lisas Ratas.

Ossinovski sõnas samuti, et nüüd on vaja aega, et oma erakonnakaaslastega nõu pidada, misjärel kogunetakse taas kolmekesi.

Küsimusele, kas praegu hoitakse vaherahu, et saabuva nädala kolmapäeval toimuva riigieelarve teisel lugemisel saaks eelarve vastu võetud, vastas Ratas, et eelarve soovitakse vastu võtta. "Kui koalitsioon jätkab oma tööd, siis ma ei näe mingit põhjust, miks seda eelarvekäiku muuta. Ja selle nimel me loomulikult ka töötame, et ühelt poolt eelarve saaks vastu võetud - see on riigile järgmiseks aastaks kõige olulisem suunanäitaja -, aga tõsi on ka see, et me peame homme ka teisi küsimusi arutama ja lahendusi leidma."