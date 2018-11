DELFI VIDEO | Jüri Ratas pärast neljatunnist kriisikohtumist: ränderaamistiku osas on meil jätkuvalt erimeelsused

“Kohtumine oli konstruktiivne. Võib öelda, et kolm osapoolt teevad jõupingutusi, et leida lahendusi ja üheskoos edasi minna. Eks me jätkame neid arutelusid homme,” ütles Ratas pärast neljatunnist arutelu.

“Kui rääkida ränderaamistikust, siis selles küsimuses on meil jätkuvalt erimeelsused,” tõdes Ratas.

Ossinovski kinnitas Ratase sõnu ja lisas, et kohtumine oli positiivne ja lahendusi otsiv. “Ühe korraga lõpplahenduseni jõuda ei olnudki eesmärgiks seatud. Homme jätkame ja ma usun, et tänase arutelu kulgu hinnates ma arvan, et me ka lahendusele jõuame,” sõnas Ossinovski.

Seeder märkis, et ühisele seisukohale ei jõutud. “Eks tuleb edasi arutada.”

Ta kinnitas, et Isamaa pole oma seisukohtadest taganenud. “Isamaa on jätkuvalt seisukohal, et valitsuses ei peaks langetama otsust rändepaktiga ühinemiseks. See ei ole mõistlik, see ei ole Eestile kasulik ja selle seisukoha juures me oleme.”

Ossinovski rõhutas, et sotsiaaldemokraatide jaoks on oluline, et Eestis oleks ühtne nägemus välispoliitikast. “See konkreetne ÜRO deklaratsioon on lihtsalt üks osa välispoliitilisest suhtlusest ja tõepoolest meie arvates sellise ühtse joone taastamine on vajalik ja selle nimel tööd ka jätkame.”

Sotsiaaldemokraatide esimehe sõnutsi oli justiitsminister Urmas Reinsalu tagasiastumise nõudmine vaid üks ettepanek, kuidas patiseisust välja tulla. “Täna arutasime veel mitmeid erinevaid ettepanekuid, mida erinevad osapooled nädalavahetuse jooksul on mõelnud. Meie jaoks ei ole üks valitsuse liige väärtus omaette, küsimus on selles, kuidas sellest välispoliitilisest ummikust üle saada. Ja nagu öeldud — täna meil veel lahendust ei ole, aga ma arvan, et see õnnestub siiski leida.”