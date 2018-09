DELFI VIDEO | EKRE ridades valimistel kandideeriv Siiri Sisask: laps ei ole tavaperes rohkem kaitstud kui samasooliste vanematega

Sisask ütles enne EKRE volikogu, et partei programmis on vaid paar punkti, mis tema põhimõtetega kokku ei käi. Nende seas on ka kooseluseadus, millele erakond tugevalt vastu on seisnud.

"Ma saan aru, et EKRE on lähtunud oma vaadetes kristlikust kultuuriruumist ja tänu sellele on seal tulnud aegadest ja seisukohtadest lähtuvalt mingisugune perekonnamudel, millest nad nüüd kinni hoiavad, aga maailm on muutumas, kristlik kultuuriruum on muutumas, paavst on välja öelnud väga tolerantseid seisukohti," viitas Sisask kooseluseadusele.

Küsimusele, kas Sisask toetab kooseluseadust, vastas ta, et igaühel on õigus eraelule, kuni see kedagi ei kahjusta. "See puudutab nii perekonna tavamudelit kui ka neid mudeleid, mis on meile uudsed. Tänu internetile ja meedia laienenud võimalustele on meil nüüd avalik ruum laienenud ning me saame nüüd aru, kes me ise tegelikult oleme. See sein, mida me nüüd näeme, on märksa kirjum. Sellega tuleb harjuda ja leppida ning leida ikkagi, et kellelegi sellega liiga ei tehtaks," ütles Sisask.

"Ma leian, et koos võivad elada ka samasoolised, lapsi samuti kasvatada ka samasoolised. Kui ma mõtlen sellele, kui palju probleeme on lastel ka tavaperedes, siis ega laps ei ole seal rohkem kaitstud. Peaksime neid asju väga kriitiliselt vaatama. Küsimus on selles, kes see inimene üldse on," selgitas Sisask.

Sisask rõhutas, et enamik tema vaadetest kattuvad EKRE vaadetega. "Kunagi, kui valiti Res Publica, siis mulle sümpatiseeris ja pani mind nendega tookord liituma põhimõte "Vali kord!"," selgitas laulja.

"Nüüd pole EKRE seda mõtet välja öelnud, aga EKRE-l on programmiliselt see "Vali kord!" sisse kirjutatud," sõnas Sisask.