DELFI VIDEO | Andrei Korobeinik: Keskerakond on minule olulistes küsimustes liberaalsem kui Reformierakond

Korobeinik lahkus Reformierakonnast sõnadega, et partei on kaotanud oma liberaalse näo. Küsimusele, kas Keskerakond on liberaalsem, vastas Korobeinik, et temale olulistes asjades küll. "Sõltub, kustpoolt vaadata. Kui vaadata neid küsimusi, mis on minu jaoks olulised, siis vastus on kindel jah," leidis poliitik.

"Neli aastat tagasi oleks olnud päris raske ette kujutada, et Keskerakond tuleb valimistele näiteks ettepanekuga kehtestada sotsiaalmaksulagi. See on Reformierakonna programmi lubadus aastast 2011, mida nad tookord ei täitnud. Tegelikult on Keskerakonna programmis terve rida neid ettepanekuid, mida ma olen Reformierakonnale teinud, mis on kindlasti liberaalsed, ja nendest ükski ei ole erakonna programmis kajastust leidnud. Näiteks sotsiaalmaksulagi, hallide passide mitte väljaandmine, kaasav eelarve," loetles Korobeinik. "Need asjad on Keskerakonna programmis, mitte Reformierakonna programmis."

Vaid kaks kuud tagasi ka Keskerakonda kritiseerinud ja liberaalsete vaadete puudumist ette heitnud Korobeiniku sõnul tõestavad keskpartei valimislubadused vastupidist.

"Aastal 2011, kui mina riigikokku kandideerisin, valisin ma erakonda just liberaalsuse järgi. Reformierakond oli tookord vaieldamatult kõige liberaalsem. See, et Keskerakond oli nominaalselt liberaalne, ei tähendanud seda, et nende valimisprogrammis olnuks liberaalsed lubadused. Täna on olukord vastupidine. Kui eelmine kord olid Reformierakonna programmis vähemalt mõnedki liberaalsed lubadused programmis, siis täna pole ühtegi. Kui vaadata majandusprogrammi, siis sõna "toetus" on seal esindatud 12 korda ja sõna "innovatsioon" mitte ühtegi," rääkis poliitik.