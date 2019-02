Delfi valimismootoris on end testitud üle 66 tuhande korra

Milliseks on osutunud Delfi valimismootori täitjate vaadetega enam kokku langevad erakonnad? Tuleb välja, et kasutajate poliitilised eelistused on mitmekesised ja parteide vahel käib üllatavalt tasavägine rebimine.

Muidugi ei saa Delfi valimismootori poolt inimeste eelistsutena näidatud erakondade pingerida kõrvutada parteide toetusreitingutega, mille jaoks koostatakse sotsioloogiliste meetoditega küsitletavate valimid. Valimismootorit aga saab täita igaüks, kel on internetiühendus ja ligipääs Delfile.

Valimismootorit on tänaseks täidetud üle 66 tuhande korra. Allpool olevad tulemused on antud unikaalsetele kasutajatele tuginedes, et vähendada ühest arvutist või telefonist mitu korda täitmise mõju.

Napilt on enim kordi inimeste esimeseks eelistuseks osutunud Reformierakond (20% kordadest ehk viiendikul täitjatest). Samas on teada Reformierakonna valijate kohta, et nad võivad internetis olla natuke vilunumad ja erksamad, kui teiste parteide eelistajad.

Oravatele järgnevad tihedas rebimises Keskerakond ja mõneti üllatavalt Isamaa. Erakondade reitingute uuringutes haigutab nende kahe vahel tavaliselt väga suur vahe – Keskerakond on teotuselt suur, Isamaa maadleb riigikogu valimiskünnisega.