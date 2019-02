DELFI UURING | Ratase korruptsioonitõrje aktsioonid pole inimeste teadvusesse veel jõudnud

Delfi tellis iga kandidaadi paremaks tundmaõppimiseks uuringu, kus vastajad said valida, milliste omadustega seostub neile konkreetne kandidaat.

Jüri Ratas on Eesti inimestele väga hästi tuntud, tema omadusi osatakse laialt nimetada. Tagasivalimist lootvat Ratast hinnatakse kõige enam keeruliste olukordadega toime tulemise võime osas. Samuti tunnevad inimesed, et ta oskab rahvaga soojalt ja vahetult suhelda.

Peaministri kui riigis toimuva eest vastutaja kriitilisemate omaduste osas tekib Ratase toetajate ja kõigi küsitletute vahel tähele pandav vahe selles, kas Ratast nähakse vastutustundlikuna eelarveküsimustes.

Keskerakonnal on vanadest aegadest jäänud õhku erinevaid korruptsiooniskandaale, mida Ratas on peale erakonna juhiks tõusmist üritanud lahendada. Uuringust aga selgub, et rahvas ei seosta veel Ratast jõulise hoiakuga poliitilise korruptsiooni vastu võitlemisel – selle omadusega seostab teda pea kõige väiksem hulk nii üldisi vastajaid, kui Ratase enda toetajaid.





Uuringu viis läbi Turu-uuringute AS ja see toimus 15.-28. jaanuarini 2019. Küsitluses osales kokku 1014 vastajat.