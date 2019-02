DELFI UURING | Ossinovski julgeb teha ebapopulaarseid otsuseid, aga rahalugemisega pole lood head

Delfi tellis iga kandidaadi paremaks tundmaõppimiseks uuringu, kus vastajad said valida, milliste omadustega seostub neile konkreetne kandidaat.

Üle tuhande vastajaga küsitlusest tuli välja, et inimesed tunnustavad sotside peaministrikandidaat Ossinovskit kõige rohkem selle eest, et ta suudab langetada vajadusel ka ebapopulaarseid otsuseid. See oli esimene Ossinovski puhul märgitud omadus nii üldiselt kui ka tema enda toetajate poolt.

Veel hindavad Eesti inimesed Ossinovski juures tema tarkust, teadmisi. Üpris palju märgitakse samas ka järeleandmatust oma otsuste läbisurumisel.

Väga suur vahe Ossinovski toetajate ja kõigi küsitletute hinnangutes ilmneb aga rahaasjades. Sotside peaministrikandidaadi toetajad nimetavad teda üpris sageli eelarveküsimustes vastutustundlikuks. Kuid vaid 3% kõigist küsitletud inimestest arvab, et Ossinovski oskab raha lugeda.

Ossinovski kuvand on vastajate jaoks mitmetahuline, sest küsitletutele seostub ta ka skandaalidesse sattumisega ning mõnelegi ei tundu ta usaldusväärsena.

Uuringu viis läbi Turu-uuringute AS ja see toimus 15.-28. jaanuarini 2019. Küsitluses osales kokku 1014 vastajat.