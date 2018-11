BLOGI, VIDEO JA FOTOD | Kriisikoosolek kolme koalitsioonipartneri vahel lõppes tulemusteta, arutelu jätkatakse homme

Sotsiaaldemokraatide esimehe sõnutsi oli justiitsminister Urmas Reinsalu tagasiastumise nõudmine vaid üks ettepanek, kuidas patiseisust välja tulla. “Täna arutasime veel mitmeid erinevaid ettepanekuid, mida erinevad osapooled nädalavahetuse jooksul on mõelnud. Meie jaoks ei ole üks valitsuse liige väärtus omaette, küsimus on selles, kuidas sellest välispoliitilisest ummikust üle saada. Ja nagu öeldud — täna meil veel lahendust ei ole, aga ma arvan, et see õnnestub siiski leida.”

Homsele vaadates ütles Ratas, et erakondade juhid arutavad teemat parteikaaslastega ja siis kogunetakse uuesti kolmekesi. “Mulle tundub, et kõik koalitsioonierakonnad mõistavad vastutust ja seda, et on vaja edasi minna ja on vaja edasi minna ka nende riigi prioriteetidega, mis on eelarves. Selle nimel me ju tööd teeme. Selge on see, et me oleme sellele lahendusele täna lähemal, kui me olime 24 tundi tagasi. Ega lõplikku lahendust ei ole,” tunnistas Ratas.

“Kui oli küsimus kellegi väljavahetamises või mitte, siis ma olen jätkuvalt seisukohal, et nii ei saa seda tänast küsimust kokkuvõttes lahendada ja ma usun, et lahendused koalitsioonil on olemas,” viitas Ratas sotside ettepanekule Reinsalu välja vahetada.

Ossinovski sõnas samuti, et nüüd on vaja aega, et oma erakonnakaaslastega nõu pidada, misjärel kogunetakse taas kolmekesi.

Küsimusele, kas praegu hoitakse vaherahu, et saabuva nädala kolmapäeval toimuva riigieelarve teisel lugemisel saaks eelarve vastu võetud, vastas Ratas, et eelarve soovitakse vastu võtta. “Kui koalitsioon jätkab oma tööd, siis ma ei näe mingit põhjust, miks seda eelarvekäiku muuta. Ja selle nimel me loomulikult ka töötame, et ühelt poolt eelarve saaks vastu võetud — see on riigile järgmiseks aastaks kõige olulisem suunanäitaja —, aga tõsi on ka see, et me peame homme ka teisi küsimusi arutama ja lahendusi leidma.”

Valitsuskriis sai alguse neljapäeval, kui kabinetiistungil ei suudetud ÜRO ränderaamistiku toetamise osas kokkuleppele jõuda. Valitsuse kommunikatsioonibüroo teatas, et välisminister Sven Mikser (SDE) tegi kabinetinõupidamisel ettepaneku, et valitsus avaldaks toetust ÜRO globaalsele ränderaamistikule. Justiitsminister Urmas Reinsalu (Isamaa) tegi omakorda ettepaneku, et valitsus seda toetust ei annaks. "Valitsus ei leidnud kabinetis toimunud arutelu käigus ränderaamistiku küsimuses üksmeelt," seisis pressiteates.

Mikser oli õhtul "Aktuaalse kaamera" otsestuudios ning nentis, et on väga kahetsusväärne, kuidas praegu otsuseid langetatakse. "Esimene kord, kus massiivse hirmutamiskampaania tagajärjel Eesti riigi välispoliitilisi põhimõtteid muudetakse," kritiseeris ta ja lisas, et sel on väga tõsised tagajärjed, seda ka sisepoliitiliselt.

"On tõsi, et poliitilist koostööd ja ühismeelt selles valitsuses enam pole," märkis Mikser otsestuudios.

Reedese kirgi täis poliitikapäeva esimese jõulise avalduse tegi sotside liider Jevgeni Ossinovski, kes teatas, et nõuab ränderaamistiku heakskiitmise "põhja lasknud" justiitsminister Urmas Reinsalu lahkumist valitsusest. Ossinovski andis mõista, et sotsid ei näe võimalust Reinsaluga koos valitsuses jätkata, tehes sisuliselt ultimaatumi.

Vähem kui tund hiljem andis Reinsalu pressikonverentsil teada, et ei kavatse ultimaatumile alluda. "Kui selle ettepaneku mõte on suruda Isamaad ja mind kõnealuses küsimuses põlvili, siis minult seda oodata ei maksa. Riiki ei saa juhtida põlvili," sõnas Reinsalu.

Õhtul kogunenud Keskerakonna juhatuse koosoleku järel teatas peaminister Jüri Ratas, et püüab kriisi rahumeelselt lahendada nädalavahetuse jooksul ning kohtub hiljemalt pühapäeval valitsuspartnerite juhtidega.

Kõik ultimaatumid lubas ta laualt maha lükata ning neid mitte tolereerida. Siiski tõi ta välja, et vajadusel jätkab vähemusvalitsus, sest oluline on kinnitada riigieelarve.