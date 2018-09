Artur Talvik: me ei arvesta selle variandiga, et riigikokku ei pääse

"Loodan, et kaardid lähevad kevadistel riigikogu valimistel ikka sassi, siis on võimalik uut poliitikat teha. Ei arvesta selle variandiga, et riigikokku ei pääse," ütles Talvik, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Anname valimistel tugeva lahingu," lubas Taro.

Talvik rääkis, et Elurikkuse Erakond ei otsi endale poliitilisi vaenlasi ja klassikaline Keskerakonna ja Reformierakonna vastandumine ei ole see, kuhu pöörduma peaks. "Ka Eesti 200-ga on meil palju ühist ja näeme neid pigem koalitsioonipartneritega, kuigi erinevused meie vahel on päris suured. Ehk Eesti 200 räägib pikast plaanist ja see kõlab nagu peenhäälestus," rääkis Talvik.

Taro vastas, et Eesti 200-le on ette heidetud deklaratiivsust, kuid neil on ka üksjagu lahendusi Eesti elu muutmiseks välja pakutud. "Eesti 200 ei hakka teiste vigu otsima, räägime mida on vaja teha," rääkis Taro.