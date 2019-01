Anu Saagim kandideerib roheliste nimekirjas riigikokku

„Olen viimased aastad olnud rohelise mõtteviisiga ja tunnen, et nüüd on õige hetk Eestimaa Rohelisi valimistel aidata,“ selgitas Anu. „See on minu jaoks põnev ja samas ka pisut hirmutav väljakutse. Usun kogu südamest, et Eestist võib saada üks maailma puhtamaid ja elutervemaid riike.“

„Tänan Anu väga-väga tehtu eest, soovin talle edu uues ja põnevas väljakutses ning kindlasti kohtume veel kunagi tulevikus – kas ministrina leheveergudel või kirjutajana, eks seda näita juba elu,“ ütles Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov.

