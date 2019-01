Anu Saagim kandideerib roheliste nimekirjas riigikokku: lahkun Õhtulehest ikka väga pika hambaga

„Olen viimased aastad olnud rohelise mõtteviisiga ja tunnen, et nüüd on õige hetk Eestimaa Rohelisi valimistel aidata,“ selgitas Anu. „See on minu jaoks põnev ja samas ka pisut hirmutav väljakutse. Usun kogu südamest, et Eestist võib saada üks maailma puhtamaid ja elutervemaid riike.“

Saagim ütles Delfile, et tal jäi otsustamine viimase hetkeni, sest tal on Õhtulehest nii kahju lahkuda. "Lahkun Õhtulehest ikka väga pika hambaga, mul siin ägedad projektid. Väga kahju on ära minna. Veel eile olin kahe vahel, mida teha," rääkis Saagim.

Ta ütles, et roheline elustiil on talle juba ammu lähedane. Just sel aastal tundub talle, et äkki saab nendel valimistel ka midagi ära teha. Pinnas on roheliste jaoks soodus, eriti noorte jaoks on rohelised teemad järjest tähtsamad.

Ta ütles, et valis välja just kõige nõrgema erakonna, kuigi talle on teised erakonnad teinud igasugu pakkumisi. Kõige nõrgema valis ta just seetõttu, et tal pole iga hinna eest vaja kohta riigikogus.

Kui aga inimesed teda riigikogusse ei vali, läheb ta Õhtulehte tagasi. "See on mulle väga armas koht. Olen saanud loovjuhina teha seda, mida tahan. Ma olen oma õige koha leidnud," ütles Saagim.

Ta teeb praegusel ajal palju saateid Õhtulehe televisioonis, kus teeb intervjuusid. Tõuke kandideerimiseks saigi ta just ühest sellisest intervjuust Züleyxa Izmailovaga. Saagim kurtis talle, et ei oska kedagi valida. Izmailova vastas, et kui ei oska kedagi valida, siis mine ise nimekirja ja vali iseennast. "Siis mõtlesingi, et see on päris hea mõte, minna erakonda ja hääletada iseenda poolt," rääkis Saagim.