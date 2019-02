Ametiühingud sõlmisid sotsiaaldemokraatidega koostööleppe

Peep Peterson tundis leppe sündimise üle head meelt, kuna sisuline koostöö ametiühingute ja sotside vahel on kestnud juba mitukümmend aastat ja lisas, et ametiühingud valmistuvad lähiaastate suurteks otsusteks tervise, tööõiguse ja töötajate ümberõppe osas.

Jevgeni Ossinovski sõnul on sotsiaaldemokraadid alati väärtustanud sotsiaalset partnerlust riigi, tööandjate ja ametiühingute vahel, kuna just üheskoos on võimalik ellu viia vajalikke muutusi tööturul. „Eesti majanduse suurim ressurss on meie inimesed. Saame kõige paremini arendada töötajate oskuse, hoida nende tervist ning pakkuda turvalist ja heaolu pakkuvat töökeskkonda vaid koostöö tööandjate ja töötajatega,“ sõnas sotside juht.

Ossinovski tänas ametiühinguid hea koostöö eest ning avaldas lootust, et üheskoos on järgmises valitsemisperioodis võimalik astuda järgmisi samme sotsiaalkaitse tugevdamise ja töötajatele täiendkoolituse pakkumisel ning lõpuks rakendada töötajat kaitsev tööõnnetuskindlustus.

Koostöölepingu sisus on oluliste teemadena märgitud sotsiaaldialoogi arendamine, majanduskasvu tagamine, uued töösuhted, teadmised, tervis, pensionisüsteemi jätkusuutlikkus, töötus ning maksuküsimused.

Ametiühingute keskliit esitas oma poliitikasoovid kõigile erakondadele möödunud aasta septembris. Tänaseks on kohtutud kolme erakonnaga ning koostööleping sõlmitud neist kahega.