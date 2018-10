"AK4-dega reamehed idapiirile salakaubavedajaid jahtima? Tõsiselt mõtlete?" - keskerakonna plaan sõjalisest piirivalvest ajas marru nii valitsuskaaslased kui ka opositsiooni

Ka parteikaaslane Hanno Pevkur kirus Keskerakonda sotsiaalmeedias. "Piiri valvamine ei ole ammu enam lihtsalt piiril jalutamine. See on eelkõige tipptasemel tehniline võimekus, professionaalse väljaõppega kutselised piirivalvurid koos piirist kaugemal olevate politsenikega ja koostöö julgeoleku- ning kaitsestruktuuridega," kirjutas Pevkur.

"Arvamine, et laiguline vorm valvab piiri paremini, on silmaklappidega mõtlemine," kirjutas ta.

Keelt teritasid ka valitsuskaaslased. Kaitseminister Jüri Luik kirjutas, et Keskerakonna idee eeldaks ajateenistuse pikendamist. "See lahendus eeldaks täiendavaid vahendeid ja tehnikat ning olulist lisakulu, on ebaõige serveerida seda odava lahendusena," kirjutas ta pressiteate vahendusel.

Luik tõi välja olulise vastuolu seadusandlusega Keskerakonna plaanis. "Kaitseväe püsiv kasutamine sisekaitseülesannete täitmisel ei lähe kokku ka põhiseadusega," kirjutas ta. "Siseministeeriumi valitsemisala üksuste istutamine teise ministeeriumi valitsemisala sisse tekitab segadust käsuliinis, selline topeltalluvus ei võimalda ka tõhusat tsiviilkontrolli ning tähendaks pöördumist tagasi 1990ndatesse. Eestil ei ole sõjaväestatud sisekaitseüksustega head kogemust, meenutagem näiteks kunagise sisekaitse operatiivrügemendi saatust," tuletas Luik meelde.

Siseminister Andres Anvelt materdas samuti keskerakondlaste plaani ja imestas, et seda soovitakse olukorras, kus piiridele ehitatakse välja tipptasemel tehnoloogilist järelvalvet. "Sõjaväestatud piirivalve, mis tähendaks piiri valvamist ajateenijate nn praktikale saatmisega, kõlab vägisi asendustegevusena tänapäevase riigipiiri ehitamisele. Keskerakond tahab minna ajas tagasi, kus piirivalve tähendaski patrulle, füüsilist inimjõudu. Seda olukorras, kus viimased aastad on näidanud, et ohud on hoopis teistsugused ja tehnoloogia mängib aina rohkem rolli nii piiri kaitse kui ründe poolel, " andis Anvelt teada.

"Piirivalve on terves Euroopa liidus korraldatud ühesugustel alustel, mis tähendab, et see on tsiviil-, mitte sõjaväeline organisatsioon. Kas Keskerakond tahab eemalduda Euroopa liidu ühtsetest põhimõtetest?" kirjeldas Anvelt.

Siseministri sõnul läheb idapiirile praktikale igaastaselt 400 politsei- ja piirivalvekadetti, piirivalvurit valmistatakse ette kaks aastat. Anvelti sõnul ei saaks noorsõdureid piirile saates neist ei head sõdurit ega piirivalvurit.

"Ettepanek taastada sõjaväeline riigipiiri valve tundub kahjuks ühe läbimõtlematu valimislubadusena, mis mitte kuidagi ei kiirenda meie välispiiri rajamist ja veerand sajandi pikkuse võla likvideerimine Eesti rahva ees lükkub veelgi edasi," võttis Anvelt kokku.