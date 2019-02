FOTOÜLEVAADE| Kellega erakondade juhid sõbrustaksid, kelle järgmisest valitsusest välja jätaksid

Talle järgnes tööintervjuul Kaja Kallas – tema eelistuste tipus troonis hoopis Eesti 200 juht Kristina Kallas.

Kaja Kallase pingerida konkurentidest Foto: Tiit Blaat

On tähelepanuväärne, et Reformierakonna juht asetas keskerakonna liidri Jüri Ratase nime pingera lõppu, lausa neljandale kohale, viimaseks jäänud Mart Helme ette. Selgelt paistab silma, et suurt armastust Reformierakonna poolelt Keskerakonna suhtes pole.

Järgmisena võttis tööintervjuu karmi komisjoni eest istet EKRE esimees ja peaministrikandidaat Mart Helme, keda valdav enamus teisi konkurente muudkui kõige vähemeelistatud kohale paigutas.



Mart Helme pingerida konkurentidest Foto: Tiit Blaat



Helme näitas kõige rohelisemat tuld koostööks Keskerakonna juhi Jüri Ratase suunas, kellele järgnes samuti konservatiivsesse tiiba kuuluva Isamaa juht Helir-Valdor Seeder. EKRE esimees esines ka huvitava ennustusega – ta keeras Eesti 200 liidri Kristina Kallase kaardi tagurpidi, öeldes tööintervjuul, et tema arvates ei saa uus poliitjõud üldse järgmisesse riigikogusse sisse ja seega valitsuse moodustamises kaasa ei löö.

Helme järel tuli Delfi stuudiosse Isamaa esimees Seeder, kelle koostöö eelistuste nimekirja tipp viitas hoopis teisele poole kaldumisele.

Erinevalt Helmest eelistaks Seeder kõige enam koostööd reformierakonna juhi Kaja Kallasega. Kuid asetas EKRE kindlalt teisele kohale, tehes vastukummarduse Helmele.

Viimasena astus tööintervjuude raames üles Eesti 200 juht Kristina Kallas, kes koostas täiesti omamoodi pingerea:

Kristina Kallase koostöö eelistuste pingerida Foto: Tiit Blaat



Kristina Kallase pingerida kulges ülevalt alla ja paremalt vasakule. Ülalpool troonis kolm konkurenti – Ratas, Ossinovski ja Kaja Kallas. Nendega saaks Kristina Kallase sõnul lihtsalt koostööd teha. Sealt edasi vasakule alla asetas ta Seederi ning kõige kaugemale nurka Helme nimekaardi.

Kuidas aga jääb tagasivalimist sooviva praeguse peaministri ja Keskerakonna esimehe Jüri Ratase pingereaga? Siin tabas töövestluse läbiviijaid üllatus – Ratas ei soovinud oma kaarte näidata sõna otseses mõttes.



Jüri Ratas ei suutnud otsustada, kuidas asetada nelja konkurendi nimekaardid ja tõstis need laual ühte kuhja. Sellest eraldas ta vaid Mart Helme nimekaardi – ainult EKRE-ga olevat koostööd raske teha ilma selleta, et see erakond oma põhimõtteid muudaks, seletas Ratas.