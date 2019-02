DELFI TÖÖINTERVJUU | Seeder: kasvatasin omale rahvuslikku valijat, tööviljad läksid EKRE-le

Seeder teatas, et ta pole tahtnudki teravate ütlemistega silma paista. „Ma pole kunagi taotlenud mingisugust erilist karismat. Olen aru saanud, kuidas poliitikute karisma tekib – tuleb hästi valusalt, teravalt öelda, ületada uudistekünnist. Mida valusamalt ütled, seda suurem karisma sul on ja see on tänapäeva mõistes karisma ja sellust karismat olen ma teadlikult vältinud.“

Lubadustest kinnipidamisel peatudes väitis Isamaa liider, et on ikka püüdnud olla sõnapidaja, kuid poliitikas on olnud vaja kompromisse teha. „Ju siis inimesed on tähele pannud, et elus on tulnud teha kompromisse,“ arutles ta ja tõdes, et see pole tõenäoliselt ta valijale meeldinud. „Küllap minu valijad on keskmiselt mustvalgemad ja soovivad jõulisemat poliitika elluviimist ja vähem kompromissialtid.“

Tänavapoliitikat ei tee

Tagasihoidlikkus on kahtlemata voorus, kuid erakonna esimees, kes hoiab rambivalgusest eemale, jätab sedasi partei ka üldiselt suuremast toetusest ilma. Seeder ütles, et Isamaale polegi kiiret populaarsust vaja . „Jah, ma olen teadlikult võtnud joone, et mina tänavapoliitikasse ei lasku. See toob kindlasti mõnedel hetkedel suurt populaarsust, aga mitte usaldust. Pikas perspektiivis vajab Isamaa erakond usalduse taastumist.“

Helir-Valdor Seeder jäi tööintervjuul väljapaistvalt tagasihoidlikuks ka konkreetsete lubaduste andmisega:

Kas ta lubab minna valitsusvastutust kandma, kui Isamaa on järgmises koalitsioonis?

„See sõltub oludest. Kindlasti ei hakka järgmisi samme ette ennustama.“

Mitu naist peaks Isamaa liidri arvates optimaalselt valitsuses olema?

„Seda optimumi pole olemas.“

Ka korduvad küsimused naiste osakaalu kohta ei andnud Seederi puhul tulemusi.

„Me ei lähtu soolisest diskrimineerimisest. Et ühte või teist poolt peaks diskrimineerima ja tegema valiku ministri ametisse ainult soost lähtuvalt. Ma arvan, et see oleks ka naistele solvav, et sa said ministriks ainult seetõttu, et oled naine. Minu ajal tulevad nii mehed kui naised,“ keerutas ta.

Eesti valitsus edendab jõuliselt Eesti kui IT riigi kuvandit – Delfi värbamiskomisjon küsis Seederilt, kas ta oskaks seletada, mis on blockchain ehk plokiahel. Vaata saatest, millise valdkonnaga seostas seda Isamaa liider.

Tööintervjuus on jutuks veel Seederi suhe lendamisega; tema suured saavutused Eesti poliitikas veedetud aja jooksul; miks ta jäi Isamaa esimeheks saades endale vastumeelsesse koalitsiooni Keski ja sotsidega ning võimlaik hakkamasaamine, kui jääb riigikogust välja.

Helir-Valdor Seederit intervjueerivad LP ja Kroonika peatoimetaja Ingrid Veidenberg, Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora ja Delfi ning Eesti Päevalehe ajakirjanik Raimo Poom.