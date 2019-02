DELFI TÖÖINTERVJUU | Jüri Ratas: mina sobin ainult peaministriks, teist plaani ei ole

Avalikkuses on jätkuvalt üleval Keskerakonna musta rahastamise teemad, millest teadmist on Ratas oma esinemistes rangelt eitanud. Ka tööintervjuul teatas ta korduvate puurivate küsimuste peale, et elas täielikus teadmatuses Edgar Savisaare kahtlastest rahastamisvõtetest ehkki oli ka siis juba erakonna juhatuse liige.

Küll aga ei eitanud Ratas täielikult, et ta pole kunagi ega mingil viisil erakonnale annetuste küsimisega tegelenud. Ta vastas küsimusele, kas on Keskerakonnale rahalist toetust kunagi küsinud, et on teinud seda „väga vähe“. Küll kinnitas ta, et peale erakonna juhiks ja peaministriks saamist pole ta ettevõtjatelt rahalisi annetusi küsinud.

Rataselt uuritakse ka seda, kui palju ta saab aega näpistada pere jaoks, arvestades, et peaministri graafikule lisaks õhtuti valijate ustele koputamise töö kõrvalt ei paista aega jäävat. Tema vastusest selgus, et lapsed saavad isa näha tihti alles kümne või poole üheteistkümne ajal õhtul.

„ Ega ei jõua ega saa nii palju aega nendega veeta, kui ma soovin. Peamiselt on see aeg õhtuti, kümne ja poole üheteistkümne ajal.“

Aga lapsed siis juba magavad!?

„Mitte alati, nad päris tublisti õpivad ka sel ajal ja kuna neil on ka huviringid. Lisaks püüan väga teha nii, et nädalavahetustel vähemalt üks päev on meil võimalik olla oma perega.“

Kuid kas Ratasel on mõni valdkond, kuhu ta tahaks panustada ministrina puhuks, kui valimised võidab ning peaministri ametisse asub hoopis Kaja Kallas?

Enesekindlusest pakatav Ratas keerutas, et ta töötab hoopis teise plaaniga ning ei tahtnud kuidagi vastata. Küsimusele, mis on Ratase kompetents, millega saaks ministrina kõige kasulikum olla vastas ta lakooniliselt: „Peaminister.“

Tööintervjuul on kõikide erakondade juhid saanud ülesandeks asetada oma vastaskandidaadid pingeritta vastavalt sellele, kellega kõige rohkem soovitakse koostööd teha, kõige vähem sobivama partnerini välja. Seni on ka kõik liidrid selle ülesandega lendlevalt toime tulnud, kuid Jüri Ratasele valmistas see erakordset raskust. Pingerea asemel koostas ta nleja liidri nimekaartides ühe suure kuhja ja jättis eraldi vaid Mart Helme nime. Vaata saatest, kuidas Ratas oma otsustamatust põhjendab!

Jüri Ratast intervjueerivad LP ja Kroonika peatoimetaja Ingrid Veidenberg, Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora ja Delfi ning Eesti Päevalehe ajakirjanik Raimo Poom.