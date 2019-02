TAGATUBA VÕIMULIITUDEST | Urmas Reinsalu: mul on meeles, et EKRE-t taheti juba praegusesse valitsusse

Simson arvustas teravalt ka täna ilmunud eelmise valitsusjuhi Taavi Rõivase pikemat usutlust, kus reformierakondlane leidis, et peaminister Jüri Ratas on oma väiksemad koalitsioonikaaslased nö räästa alla lükanud.

„Minu mälu on ilmselt pikem, kui Taavi Rõivasel. 2014. aastal oli Eesti kõige populaarsem erakond sotsiaaldemokraadid. Siis mindi aga Reformierakonnaga valitsusse ja nad kaotasid poole oma toetusest,“ meenutas Simson. „Ausalt öeldes peaks Reformierakond nägema palki oma silmas, mida nad oma partneritega on teinud. Aga veelgi negatiivsem on – tal on ka ajalooline taak – et nad on jätnud halvad uudised partnerite õlule, nad valitsusest välja kupatanud, teinud sellist vahtkonna vahetust iga kahe aasta tagant,“ lisas ta.

Hiina trumm või koostöö

Samas üpris palju Keskerakonna valijaid suhtusid uuringus probleemivabalt ka koalitsiooni loomisesse EKRE-ga. Simson ei pea seda ebatavaliseks. „EKRE on ju välja kasvanud Rahvaliidust ja nad olid maal väga tugev erakond. Loomulikult meie maa-valijad ei näe nendes kohalikes poliitikutes mingit tonti. Aga Keskerakonna esimees on väga selgelt öelnud, et EKRE peab oma põhimõtteid muutma – eelkõige peame silmas lubadust, et võimule saades lubatakse inimestelt, kel on täna valimisõigus, see ära võtta. Aga ka kohtunike peadega pallimängimised on üle selle taluvuspiiri, mida valitsusse tahtev erakond endale lubada saab,“ sõnas ta ja lisas, et EKRE ei paista ise soovivatki valitsusse saada.

Isamaalane Urmas Reinsalu sõnul pole tema erakond EKRE suhtes välistamismeetodit rakendanud. Ta kiitis oma varasemat koostöökogemust Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhi Mart Helmega ning meenutas, et EKRE oli kandidaat ka praegusesse koalitsiooni.

„Mart Helme puhul mul on kogemus, kui olime ühe erakonna juhatuses koos. Mart Helme oli omal ajal Res Publica juhatuse liige ja seal sai küll asju temaga tehtud,“ sõnas Reinsalu.

„Üks asi on niisugust suurt Hiina trummi lüüa valimiselevuses erinevatel teemadel, mis neid makse ja asju puudutab. Mul on meeles, kui peeti läbirääkimisi käesolevasse koalitsiooni konservatiivse rahvaerakonna kaasamise üle – see tegelikult oli laual vähemalt idee tasandil – eks seda oskavad erakondade juhid meenutada, mis need EKRE punased liinid seal olid. Aga mulle tundus, et ka sealt oleks võinud leida ühisosa variante, kui oleks vaja olnud enamuse moodustamiseks,“ rääkis isamaalasest justiitsminister.