Tagatoa rändesaade | Madison laseks suure palgaga töötajad sisserännu kvoodita Eestisse. Kaljulaid küsib: mis saab neist kriisi korral?

Ka Kaljulaid oli läbinähtavalt selle poolt, et riik ei saa piirideta sisserännet lubada. „Riigi jaoks tervikuna on palju nüansse, mille peale veel mõelda. Peame mõtlema, et majanduse tõusu perioodele järgnevad ka langusperioodid. Kui meil on nüüd suurel hulgal äsja rikki sattunud tööjõudu, keda siis koondatakse raskel ajal, siis on meil tõsine probleem ja päris suur surve erinevatele avalike teenustele, elamispindadele jne. Meist jõukamad riigid on selle enda kogemuse pealt läbi elanud ja õnneks on meil võimalik nende kogemusest õppida,“ seletas keskerakondlane.

Samas nõustus ta, et paindlikkust oleks juurde vaja. „Mulle ei meeldi rändekvootide juures see, et kui poliitikud joonistavad enne valimisi jäikasid jooni paberile, et kas oleme selle kvoodi suurendamise vastu või poolt. Mõistlikum oleks selline riigi tööandjate ja ametiühingute kolmepoolsete ja pidevalt kestvate kõneluste ja turuolukorrale vastavalt poliitika pidev korrigeerimine,“ nägi ta lahendust.

Madison leidis, et kolmepoolne kokkuleppe ettevõtjate, ametiühingute ja riigi vahel oleks põhimõtteliselt väga õige, aga seal peaks teatud piirid ette andma siiski.

„Kui näiteks EKRE ja Keskerakond on peale valimisi laua taga ja meie soov on hoida rangemat kvooti ja teil on liberaalsem nägemus, siis tuleb kutsuda laua taha ka ametiühingud ja ettevõtjad ja leida kompromiss, mis rahuldaks võimalikult paljusid Eesti elanikke, ettevõtjaid ja ka töötajaid,“ pakkus ta entusiastlikult.

Otsese küsimuse peale, et kas EKRE on seega nõus sisserännu kvoodi üle arutama, oli ta kõhklemata nõus.“Muidugi me oleksime nõus! Näiteks meie programmis on ka kirjas, et kvoodi alt läheksid välja kolme kordset Eesti keskmist palka teenivad töötajad. See oleks ca 3600 eurot. Eraettevõtluses, kus me räägime tippspetsialistidest, inseneridest.. 3600 eurot ei ole mingisugune müstiline palk, Soomes teenib bussijuht ka rohkem!“