Tagatoa palgasaade | Hinnatõusus süüdi Rõivas? Oleme Aafrikast ees või Leedust taga?

„Reformierakond tõstis järsku kange alkoholi aktsiisi. Mis puutub maagaasi aktsiisis, siis selle tõusu astmed otsustati ka Rõivase valitsuse ajal!“ jäi Tammist kõigutamatuks. Samas Tammist viina hinna Eestlase palga jaoks kalliks teinud poliitikat muuta ei taha. „Meie lähenemine on mitte järgmised neli aastat aktsiise tõsta ja oodata Läti järgi.“

Poliitikud võtsid seejärel ette paremate töökohtade loomise küsimuse. Tammist tunnistas, et Eesti ettevõtetes pole alati lood kõige paremad moodsate lahenduste kasutuselevõtuga. „Laiem küsimus on, kuidas väärtust loome, siin on küsimus tegevuse efektiivistamises, eriti töötlevas tööstuses, kus meil ei ole konkurentsivõime ei ole heas positsioonis.“

Sutt keeras vinti peale, öeldes, et olukord on kohe väga-väga halb. „Kui vaatame, siis töötleva tööstuse investeerimisvalmidus on olnud langustrendis. Seda on välja toonud ka Eesti pank ja pikaajalises vaates on see hästi-hästi halb. Kui vaatame eksporti, siis oleme turuosa kaotanud võrreldes konkurentidega,“ torkas ta ministri poole.

Tammist ei saanud nõus olla, tema meelest saab Eesti päris palju investeeringuid, mis loovad kõrgepalgalisi töökohti. „Investeerimise tase on Eestis ikka üks Euroopa kõrgemaid. Jah, see oli viimastel aastatel madalam, kuid pöördus eelmisel aastal tõusule.“

Nüüd oleme ministri sõnul terves Aafrikast mööda läinud „Eesti idufirmad kaasasid eelmisel aastal rohkem kapitali, kui terve Aafrika idufirmad kokku. Investeeringute osas olukord paranemas,“ uskus ta.

Sutt aga leidis, et Leedust oleme investeeringute meelitamises maha jäänud, sest seal aidatakse ettevõtteid sisuliselt, Eestis tehakse vaid turundust. „Vaatame oma naabreid, siis Leedu hoolitseb paremini sinna tulevate investeeringute eest. Eesti on olnud tublim turunduse osas, aga seestpoolt see pilt nii ilus ei ole,“ pakkus opositsiooni esindaja.