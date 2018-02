Zürichi politsei teatel on nüüdseks olukord kontrolli all, pealtnägijate kinnitusel kõlas viis lasku. Millised sündmused mõrvadele eelnesid, on praegu veel ebaselge, kirjutas BBC.

Kes täpsemalt tapeti, pole praegu veel teada. Ühe, seni ametlikult kinnitamata teooria järgi lasi tulistaja maha oma ohvri ja seejärel tappis iseenda.

Reutersi teatel pole seni põhjust kahtlustada, et tegemist olnuks terrorirünnakuga.