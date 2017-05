Zimbabwes Jeesuse veel kõndimise imet korrata püüdnud pastorist sai krokodillide kõhutäis

Zimbabwes üritas pastor korrata piiblilugu Jeesusest, kes kõndis vee peal, kuid lõpetas krokodillide lõugade vahel.

Kohalik ajaleht The Herald Zimbabwe teatas, et viimse päeva pühakute kiriku pastor Jonathan Mthethwa püüdis laupäeva hommikul Crocodile Riveril (Krokodillijõgi) koguduseliikmetele piibliimet korrata.

Mthethwa vajus aga vette ning kirikulised nägid, kuidas kolm krokodilli ta ära sõid.

„Pastor rääkis meile eelmise nädala pühapäeval usust,“ jutustas koguduse liige Deacon Nkosi. „Ta lubas, et demonstreerib oma usku meile täna, aga kahjuks juhtus nii, et ta uppus ja kolm suurt krokodilli sõid ta meie ees ära. Me ei mõista endiselt, kuidas see juhtus, sest ta paastus ja palvetas kogu nädala.“

Nkosi sõnul sõid krokodillid pastori ära mõne minutiga.

„Kõik, mis temast järele jäi, kui nad söömise lõpetasid, oli paar sandaale ja aluspesu veepinnal ulpimas,“ lausus Nkosi.