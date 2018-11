Zimbabwes hukkus sealse meedia teatel neli Soome turisti

Lennuk oli kuulu järgi teel olulise Zimbabwe turismiatraktsiooni Victoria joa juurde. Mis lennukiga juhtus, pole selge, omajagu segadust on ka hukkunute isikutega, vahendab Yle.fi. Mõni Zimbabwe meediakanal on näiteks kirjutanud, et hukkunuid li hoopis kolm, ning et ainult üks neist oli soome kodanik.

Igatahes on selge, et õnnetus juhtus reede hommikul Cessna 182 tüüpi väikelennukiga, kirjutab Iltalehti. Piloot, kes samuti hukka sai, oli kohalik lendur nimega Barry Styles.