Zimbabwe presidendivalimiste võitjaks kuulutati valitseva erakonna esindaja Mnangagwa

Zimbabwe presidendiks valiti pärast Robert Mugabe kukutamist riigi etteotsa tõusnud endine luureülem Emmerson Mnangagwa, teatas valimiskomisjon. 75-aastane Mnangagwa kogu 50,8 protsenti häältest opositsiooniliider Nelson Chamisa 44,3 protsendi vastu, mis tähendab, et teist vooru ei tule.

Esimesed valimised pärast 94-aastase Mugabe kukutamist möödusid suhteliselt sujuvalt, kuid see, mis on järgnenud, on paljastanud sügavad lõhed Zimbabwe ühiskonnas ja julgeolekujõudude karmid võtted, vahendab Reuters.

Kolmapäeval saadeti sõdurid soomukite ja helikopteri toetusel kive loopivaid opositsiooni toetajaid laiali ajama. Viimased väidavad, et Mnangagwa erakond ZANU-PF on valimistulemusi võltsinud. Sõdurid tapsid automaatrelvadest kuus inimest.

Järgmisel päeval käskisid sõdurid tsiviilisikutel pealinna Harare tänavailt lahkuda. Politsei piiras seejärel sisse Chamisa Demokraatliku Muutuse Liikumise (MDC) peakorteri, tungis sinna sisse ja vahistas 16 inimest.

Seades kahtluse alla kohtusüsteemi sõltumatuse teatas Chamisa, et ei taha minna valimistulemuste vaidlustamiseks kohtusse, sest see oleks tema sõnul nagu lõvikoopasse minek.

MDC ametnik katkestas hetkeks valimistulemuste teatavaks tegemise, öeldes, et erakond ei tunnusta neid, sest ei ole saanud neid kontrollida.