Zimbabwe pealinna poole suunduvad tankid, õhus on riigipöörde hõngu

Reuters teatas täna kohalikele allikatele viidates, et Zimbabwe pealinna Harare poole suundub neli tanki.

Uudisteagentuur tsiteerib veel üht elanikku, kes nägi 20 kilomeetri kaugusel pealinnast veel kaht sõjaväe tanki maanteel peatumas. Eile teatas riigi relvajõudude ülemjuhataja Constantine Chiwenga, et armee on valmis sekkuma, et kaitsta eelmisel nädalal tagandatud asepresidendi Emmerson Mnangagwa toetajaid võimupartei vägivalla eest.

Zimbabwe 93-aastase diktaatori Robert Mugabe otsus asepresident tagandada oli analüütikute hinnangul seotud sooviga sillutada abikaasa Grace Mugabele teed järgmiseks presidendiks.

Teised väljaanded teatavad, et sõjaväelased blokeerivad pealinna lähistel maanteid.