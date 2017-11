Zimbabwe armee võttis üle ringhäälingu ja teatas, et jahib „kurjategijaid”, mitte president Mugabet

Zimbabwe armee võttis üle riikliku ringhäälingu ZBC, misjärel loeti ette avaldus, milles öeldi, et armee tegutseb „kurjategijate” vastu, kuid tegemist ei ole „valitsuse sõjaväelise ülevõtmisega” ja president Robert Mugabele ohtu ei ole.

Pealinna Harare põhjapoolsetes eeslinnades oli kolmapäeva varastel tundidel kuulda ägedat tulistamist ja ka suurtükituld, vahendab BBC News.

Zimbabwe esindaja Lõuna-Aafrika Vabariigis Isaac Moyo lükkas varem ümber jutu riigipöördest, väites, et valitsus on endiselt koos.

Kindralmajor Sibusiso Moyo luges armee avalduse ette tunde pärast seda, kui sõdurid olid ZBC peakorteri oma kontrolli alla võtnud. „Me soovime riigile kinnitada, et tema ekstsellents president... ja tema perekond on väljaspool ohtu ja nendega on kõik korras ning nende julgeolek on tagatud,” ütles Moyo.

„Meie sihtmärgiks on ainult kurjategijad tema ümber, kes panevad toime kuritegusid... mis põhjustavad riigile ühiskondlikke ja majanduslikke kannatusi. Niipea, kui oleme oma missiooni täitnud, loodame olukorra normaalsusse naasmist,” öeldakse avalduses.

Avalduses ei mainitud „kurjategijate” nimesid, kuid valitsuse allikas ütles Reutersile, et vahistatute hulgas on rahandusminister Ignatius Chombo.

Veel öeldi avalduses, et kodanikud peaksid jääma rahulikuks ja piirama mittevajalikku liikumist. Armee kinnitas õigussüsteemile, et selle sõltumatus on tagatud. Julgeolekuteenistustelt nõuti koostööd riigi heaks ning provokatsioonidele lubati vastata asjakohaselt. Kaitseväes on kõik puhkused tühistatud ja kõik peavad viivitamatult kasarmutesse naasma.

Enne viimaseid sündmusi süüdistas Zimbabwe valitsev erakond armee ülemat reeturlikus käitumises, kui viimane ähvardas võimaliku sõjaväelise sekkumisega.

Kindral Constantino Chiwenga kritiseeris 93-aastast president Mugabet pärast seda, kui viimane vallandas asepresidendi.

Chiwenga ütles, et armee on valmis tegutsema ja lõpetama puhastused Mugabe erakonnas Zanu-PF.

Eile kasvasid pinged veelgi, kui Harare lähedal maanteedel oli näha soomukeid positsioonidele asumas.

Mugabe vallandas asepresident Emmerson Mnangagwa eelmisel nädalal. Mnangagwat nähti varem Mugabe järeltulijana presidendi ametis, kuid nüüd on selge esipretendent Mugabe naine Grace Mugabe.

Proua Mugabe ja Mnangagwa vaheline rivaalitsemine on Zanu-PF-i lõhki ajanud.