YouTube’i tulistaja oli ilmselt ettevõtte poliitikas pettunud kasutaja

Naine, kes avas eile YouTube’i peakorteri juures tule ja tappis seejärele enese, oli videote looja, kes kritiseeris YouTube’i poliitika eest, mis tema väitel kahandas tema vaatajaskonda, teatab USA meedia.

California osariigi San Bruno politsei teatas, et kahtlusaluse nimi on Nasim Aghdam, vahendab Bloomberg.

NBC-ga seotud kohalik kanal seostas Aghdami veebilehe ja YouTube’i kanalitega, milles kritiseeriti YouTube’i ennast. „YouTube filtreeris mu kanaleid, et need ei saaks vaatamisi!” öeldakse veebilehel. „YOUTUBE’is ega ühelgi teisel videote jagamise lehel ei ole võrdseid kasvuvõimalusi.”

Veebilehel kritiseeritakse ka väikest hulka raha, mis Aghdam on enese sõnul saanud video eest, mida on vaadatud mõnisada tuhat korda. Loetletakse ka mitmeid YouTube’i vodeoid, millest mõned on pühendatud veganlusele ja kus on kujutatud loomade julma kohtlemist, ning kanaleid inglise farsi ja türgi keeles.

Teisipäeva õhtuse seisuga olid YouTube’i kanalid kustutatud rämpsposti, pettuse ja eksitava sisu vastase poliitika ning muude kasutustingimuste rikkumise eest, teatas YouTube.

San Bruno politsei teatel avas naine tule YouTube’i peakorteri juures ja haavas kolme inimest. Seejärel võttis ta endalt elu.