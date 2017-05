YouGovi projektsioon: peaminister May võib Briti parlamendivalimistel enamuse kaotada

Peaminister Theresa May võib Suurbritannia 8. juuni parlamendivalimistel enamuse kaotada, selgub küsitlusfirma YouGov projektsioonist, mis tekitab poliitilise patiseisu võimaluse just ametlike Brexiti-läbirääkimiste alguseks.

Erinevalt arvamusküsitlustest, mis on kuni eelmise nädalani näidanud, et May on teel erakorraliste parlamendivalimiste suure võiduni, pakub YouGov oma mudelis, et May kaotab 650-kohalises parlamendis 20 kohta ja koos sellega 17-kohalise enamuse, vahendab Reuters.

YouGovi projektsiooni järgi, mis põhineb nädala jooksul läbi viidud 50 000 intervjuul, saab May 310 kohta, samas kui tema eelkäija David Cameron sai 2015. aasta valimistel 331 kohta.

Opositsiooniline Leiboristlik Partei võib saada 257 kohta (2015. aastal 232), teatab YouGov. Väiksemad erakonnad, sealhulgas Šoti Rahvuspartei ja Põhja-Iirimaa erakonnad võivad saada 83 kohta.

Kui YouGovi mudel tõeks osutub, jääb Mayl valitsuse moodustamiseks vajalikust 326 kohast selgelt puudu.

May kuulutas erakorralised valimised välja, et tugevdada oma positsioone Brexiti-läbirääkimistel, et saada rohkem aega lahutuse mõjuga tegelemiseks ning tugevdada oma haaret Konservatiivse Partei üle.

Kui aga May Cameroni 2015. aastal võidetud 12-kohalist enamust üle ei trumpa, on ta õnnemängus valimistega alt läinud ja tema võim võib saada õõnestatud just sel ajal, kui ta püüab ellu viia valijatele lubatud edukat Brexitit.

Kui May 18. aprillil erakorraliste valimiste väljakuulutamisega poliitikuid ja finantsturge ehmatas, näitasid küsitlused, et ta võib korrata Margaret Thatcheri 1983. aasta 144-kohalist enamust või isegi Tony Blairi 1997. aasta 179-kohalist enamust.

Viimase kuuga on aga May reitingud langenud. Eriti kiiresti hakkasid need kukkuma, kui May avaldas 18. mail plaani panna mõningaid eakaid inimesi maksma suuremat osa nende hoolduskuludest, mida oponendid nimetavad „dementsusmaksuks“.

Pärast 22. mai Manchesteri terrorirünnakut läbi viidud seitse küsitlust näitavad, et May edumaa leiboristide ees kahaneb.

Erinevalt YouGovi mudelist on teised projektsioonid ennustanud, et May võidab kindlalt. Veebilehe Electoral Calculus hinnangul saab May 371 ja leiboristid 205 kohta.