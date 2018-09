Yle: rahapesuskeem Turu saarestikus Soome rahvuslikule julgeolekule ohtu ei kujuta

Turu saarestikus ja mandril tegutseva ettevõttega seotud kohtades eelmisel nädalavahetusel toimunud läbiotsimised olid osa keskkriminaalpolitsei majanduskuriteojuurdlusest.

Ametivõimud leidsid lisaks informatsioonitehnoloogilisele materjalile ka üle kolme miljoni euro sularaha. Juba teisipäeval otsustas Päris-Soome maakonna esimese astme kohus juurdlusega seoses kaks isikut vahi alla jätta. Üks neist on Eesti kodanik Boriss, keda kahtlustatakse rahapesus ja maksupettuses.

Ostja, müüja, võlausaldaja ja võlgnik ühes isikus

Turu saarestiku kinnisvaratehinguteks tuli raha teadaolevalt peamiselt maksuparadiisifirmadelt. Soome ettevõte Airiston Helmi ostis aastatel 2007-2011 Päris-Soomes vähemalt 11 kinnistut, selgub kinnisvararegistrist.

Maa-ametist saadud kinnistute ostudokumentide abil on võimalik kindlaks teha, et Airiston Helmi venelasest juhil olevat olnud tehingutes erakordne nelikroll: ta on olnud nii kinnistute ostja ja müüja kui ka finantseerija ja finantseeringu saaja.

2014. aastal müüs aga firma kaks suurt kinnistut Säkkiluotos ja Sandvikenis. Tehinguga oli seotud kolmanda kinnistu ja ühe rannasauna rendiõigus. Tehingust teeb erilise aga see, et nii müüja kui ka ostja on üks ja sama inimene: 1964. aastal sündinud Vene mees, kelle valduses on seega enam kui kümme hektarit maad.

Toonase tehingu hinnaks oli kokku lepitud 4,5 miljonit eurot. Tuleb aga tähele panna, et sularaha ei liikunud dokumentide järgi tehingus üldse, vaid selle asemel kohustus venelane võtma oma vastutusele Airiston Helmi võlgu.

Võlausaldaja ehk Trading Bridge’i nimel nõustus sellise korraldusega taas kord ei keegi muu kui seesama venelane. Ta näib seega olevat olnud tehingus nii ostja ja müüja kui ka võlausaldaja ja võlgnik.