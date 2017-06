Yahoo News: Trumpi administratsioon püüdis Venemaa-vastaseid sanktsioone kohe tühistama hakata

USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni esimestel töönädalatel pidasid eelmise presidendi Barack Obama administratsiooni tööle jäänud ametnikud ja välisministeeriumi töötajad maha ägeda kaadritaguse lahingu, et tõrjuda uute ametnike katseid teha mitmeid Venemaale meelepäraseid otsuseid, teatas mitu asjaga kursis olevat allikat Yahoo Newsile.

Trumpi administratsiooni ametnikud andsid pea kohe pärast ametisse astumist välisministeeriumi töötajatele ülesande töötada välja ettepanekud majandussanktsioonide kaotamiseks, diplomaatiliste komplekside tagastamiseks ja teisteks sammudeks pingete leevendamiseks Moskvaga, teatab Yahoo News.

„Valge Maja kaalus tõsiselt sanktsioonide ühepoolset tühistamist,“ ütles USA välisministeeriumi veteranametnik Dan Fried, kes oli kuni veebruaris pensionile minekuni USA sanktsioonipoliitika peakoordinaator. Fried ütles, et sai uue administratsiooni esimeste nädalate jooksul USA valitsusametnikelt mitu „paanilist“ telefonikõnet, milles räägiti, et neile on antud ülesanne arendada välja sanktsioonide kaotamise pakett. „Palun, jumal küll, kas te ei saa seda peatada?“ olevat ametnikud Friedilt palunud.

Friedi sõnul muutus ta nii murelikuks, et võttis ühendust liitlastega kongressis, sealhulgas senati väliskomitee demokraadist liikme Ben Cardiniga, et õhutada neid kiiresti vastu võtma seadust, mis „kodeeriks“ kehtivad sanktsioonid, mis muudaks nende tühistamise president Trumpi jaoks keeruliseks.

Loe veel

Lobitööga kongressis hakkas enese sõnul tegelema ka president Obama inimõiguste alase abivälisministri ametist lahkunud Tom Malinowski, kes kuulis endistelt kolleegidelt, et administratsioon arendab plaani sanktsioonide tühistamiseks ja ilmselt tippkohtumise korraldamiseks Trumpi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini vahel osana jõupingutustest saavutada Venemaaga „suur tehing“.

Valge Maja kõrgetasemeline ametnik kinnitas Yahoo Newsile, et administratsioon hakkas uurima muudatuste tegemist Venemaa-vastastesse sanktsioonidesse osana laiemast poliitika ülevaatamisest, mis endiselt kestab.

„Me oleme kõiki sanktsioone üle vaadanud ja see ei ole Venemaa kohta erandlik,“ ütles ametnik. „Kõigil sanktsioonirežiimidel on sisse ehitatud mehhanismid nende leevendamiseks. Me oleme lootnud, et venelased kasutavad seda ära, täites Moskva kokkuleppe lõpetada Ukraina konflikt, aga nad ei teinud seda.“

Lobitöö kongressis andis kohe tulemusi. 7. veebruaril esitasid Cardin ja vabariiklane Lindsay Graham kahe erakonna ühise seaduseelnõu, et keelata administratsioonil sanktsioonide leevendamine ilma sellesisulise ettepaneku kõigepealt kongressile ülevaatamiseks andmata.

„Venemaa ei ole teinud midagi, et teda autasustada sanktsioonide leevendamisega,“ ütles Graham tollases avalduses. Cardin lisas, et kui USA peaks tühistama sanktsioonid ilma Venemaa tõestatavate edusammudeta kokkulepete täitmisel Ukrainas, kaotaks USA kogu usutavuse liitlaste silmis Euroopas ja kogu maailmas.

Eelnõu kaotas veidi oma pakilisusest kuus päeva hiljem, kui Vene-sidemete kohta valetamise pärast astus tagasi Valge Maja rahvusliku julgeoleku nõunik Michael Flynn, kes oli arutanud sanktsioonide leevendamist Venemaa suursaadikuga USA-s Sergei Kisljakiga. Malinowski sõnul sai pärast seda selgeks, et kui sanktsioonid oleks tühistatud, oleks see esile kutsunud poliitilise tuletormi.

Poliitilised võitlused selle teema ümber ei ole Yahoo Newsi teatel aga kaugeltki läbi. Senaatorid Cardin, Graham ja John McCain püüavad läbi suruda veel üht sanktsioonide eelnõu, mis kehtestaks karmid meetmed vastuseks Venemaa sekkumisele USA valimistesse.

Malinowski ütles, et ta on mures, et on teisi, vähem avalikke viise, kuidas administratsioon saab Venemaa-vastaseid sanktsioone õõnestada. Ta märkis, et suur osa nende jõust tuleneb Euroopa liidu paralleelsetest sanktsioonidest. Euroopa Liidu liikmed peavad aga neid igal aastal ühehäälselt uuendama.

„Mul oli õudusnägemus, et [Valge Maja vanemnõunik] Steve Bannon või [rahvusliku julgeoleku nõukogu personali hulka kuuluv] Sebastian Gorka helistab Ungari suursaadikule ja räägib neile, et president Trump ei oleks rahulolematu, kui see riik oleks sanktsioonide uuendamise vastu,“ lausus Malinowski.