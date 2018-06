Xi USA kaitseministrile: Hiina ei loobu tollistki oma territooriumist

Hiina ei loobu tollistki oma territooriumist Vaikse ookeani piirkonnas, teatas president Xi Jinping eile Pekingis USA kaitseministrile James Mattisele.

„Meie seisukoht on vankumatu ja selge, mis puutub Hiina suveräänsusse ja territoriaalsesse terviklikkusse,” ütles Xi Hiina riikliku meedia teatel, lisades, et „ühtki tolli esivanemate edasi antud territooriumist ei tohi kaotada, samas ei taha me midagi teistelt”, vahendab CNN.

Pinged Washingtoni ja Pekingi vahel on viimasel ajal suurenenud, mitte ainult ähvardava kaubandussõja, vaid ka selle pärast, et sõjaliselt vaadatakse teineteisele üha suureneva kahtlustuse ja ärevusega.

Mattis on esimene Pekingit külastanud USA kaitseminister pärast 2014. aastat. Ta kohtus ka oma Hiina kolleegi Wei Fenghe ja tippkindralitega.

Enne pühapäeval Aasiasse teele asumist ütles Mattis, et loodab panna aluse läbipaistvale strateegilisele dialoogile hiinlastega.

Xi ütles Mattisele, et vaatamata erimeelsustele Lõuna-Hiina merel, on ammu teada, et sõjaliste asjade tõelised eksperdid ei taha probleemide lahendamiseks sõjalisi vahendeid kasutada.