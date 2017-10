Xi ideed lisati Hiina kompartei põhikirja, millega ta tõusis Mao ja Dengi kõrvale

Hiina valitsev kommunistlik partei tegi parandusi oma põhikirjas ja lisas sinna praeguse presidendi Xi Jinpingi ideoloogia „sotsialismi Hiina iseloomujoontega uue ajastu jaoks”.

„Hiina rahval ja riigil on ees suur ja helge tulevik,” ütles Xi iga viie aasta tagant toimuva kommunistliku partei kongressi delegaatidele selle lõpus, vahendab Associated Press. „Sellel suurepärasel ajal tunneme me end enesekindlamalt ja uhkena. Samal ajal tunneme me ka sügavalt rasket vastutustunnet.”

Xi kontseptsiooni nähakse lahtiütlemisena majandusreformide etapist, mille juhatas sisse Deng Xiaoping 1970. aastate lõpus ning mida jätkasid tema järeltulijad Jiang Zemin ja Hu Jintao.

Märgina Xi kaalukuse kohta lisati tema nimi tema teooriale, mis seab ta ühele pulgale Dengi ja kommunistliku Hiina rajaja Mao Zedongiga.

Xi ideede lisamine partei juhtivate põhiteeside hulka toimub juba viis aastat pärast tema ametisse astumist, varem kui tema eelkäijate puhul.

Xi kirjeldas oma kontseptsiooni kesksena Hiina asetamisel „igas mõttes mõõdukalt jõuka ühiskonna ehitamisel otsustava võidu kindlustamise teele”. Xi on seadnud jõuka ja moodsa ühiskonna loomisel eesmärgiks kaks aastaarvu: 2021 – kommunistliku partei asutamise sajanda aastapäeva – ja 2049 – rahvavabariigi sajanda aastapäeva.

Kuigi Hiina on maailma suuruselt teine majandus ja seal on tohutult uusi jõukaid linnaelanikke, on ta jätkuvalt maailmas 79. kohal SKT poolest inimese kohta.