WSJ: Valge Maja võib paluda advokaatidel Trumpi säutse kontrollida

Valge Maja võib teadete kohaselt hakata paluma advokaatidel üle lugema president Donald Trumpi säutse enne nende avaldamist viimase Twitteri kontol.

Trumpi nõunik ütles ajalehele The Wall Street Journal, et nende eesmärk on veenduda, et president ei säutsuks enam midagi sellist, mis võib talle endale kahju teha.

Trumpi endine vanemnõunik Barry Bennet avaldas aga tõsist kahtlust, et president oleks nõus lubama oma säutse enne nende avaldamist kellelgi tsenseerida.

Ajalehele teadaolevalt kaalub Trump pärast üheksapäevaselt välisreisilt naasmist alustada ka suurte ümberkorraldustega Valge Maja personali seas.

USA riigipea naasebSaudi Araabia, Iisraeli, Itaalia, Vatikani ja Belgia väisamise järel kodumaale pühapäeval.