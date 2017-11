WSJ: USA võimud on kindlaks teinud demokraatide rahvuskomitee häkkimisega seotud Vene ametnikud

Foto: Alex Brandon, AP

USA justiitsministeerium on kogunud piisavalt tõendeid, et esitada süüdistus kuuele Venemaa valitsusametnikule demokraatide rahvuskomitee arvutite häkkimises enne 2016. aasta USA presidendivalimisi, kirjutab Wall Street Journal täna, viidates allikale, kes on juurdlusega tuttav.