WSJ: USA vastuluure on uurinud Trumpi rahvusliku julgeoleku nõuniku kontakte Vene ametnikega

USA vastuluureagendid on uurinud president Donald Trumpi rahvusliku julgeoleku nõuniku Michael Flynni suhtlust Vene ametnikega, teatab ajaleht Wall Street Journal asjaga kursis olevatele inimestele viidates.

Flynn on esimene isik Donald Trumpi Valges Majas, kelle suhtlust on teadaolevalt uuritud osana föderaalse juurdlusbüroo (FBI), luure keskagentuuri (CIA), rahvusliku julgeoleku agentuuri (NSA) ja rahandusministeeriumi juurdlusest, et selgitada välja Venemaa valitsuse kontaktide ulatus Trumpile lähedaste inimestega, kirjutab Wall Street Journal.

Pole selge, millal vastuluure uurimine algas, kas see andis mingeid süütõendeid või kas see jätkub. Erukindral Flynn, kellest sai rahvusliku julgeoleku nõunik Trumpi ametisse vannutamisel, mängib võtmerolli USA Venemaa-poliitika kujundamisel.

Vastuluure uurimise eesmärk oli kindlaks teha Flynni kontaktide iseloom Vene ametnikega ning see, kas sellised kontaktid olid seadusevastased, teatasid asjaga kursis olevad inimesed Wall Street Journalile.

Uurimise põhiteemaks oli rida Flynni telefonikõnesid Venemaa suursaadikule USA-s Sergei Kisljakile eelmise aasta 29. detsembril. Sel päeval tegi president Barack Obama administratsioon teatavaks sanktsioonid ja muud meetmed Venemaa vastu vastuseks väidetavale küberrünnakute kasutamisele USA 2016. aasta presidendivalimistesse sekkumiseks.

Uuritud on ka varasemaid vestlusi Flynni ja Vene tegelaste vahel, teatasid asjaga kursis olevad inimesed Wall Street Journalile.

Valge Maja pressisekretär Sean Spicer ütles, et kontaktid Flynni ja Kisljaki vahel puudutasid Trumpi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini vestluse korraldamise logistikat.