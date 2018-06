WSJ: USA valmistab ette kohtumist Trumpi ja Putini vahel

USA ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA kavandab võimalikku kohtumist president Donald Trumpi ja Venemaa president Vladimir Putini vahel.

Ajaleht kirjutab, toetudes oma allikatele valitsusest, et USA suursaadik Venemaal Jon Huntsman väisas hiljuti kodumaa pealinna Washingtoni, et aidata võimalikku kohtumist ette valmistada, vahendab The Daily Beast.

Teadaolevalt ei ole veel kindlust kohtumise aja ja asukoha kohta, aga selle otsustamisga tegeletakse.

Teadaolevalt vesteldaks võimalikul kohtumisel erimeelsusi tekitavatel päevakajalistel teemadel, sh Süüriast, Ukrainast ja tuumarelvastuse piiramisest. Trump ja Putin on varem kohtunud kahel korral: G20 tippkohtumistel mullu ja tunamullu