WP: USA valijate mõjutamiseks toodetud Vene sisu võis Facebookis näha 126 miljonit kasutajat

Facebook kavatseb täna USA kongressile teada anda, et Venemaa heaks töötanud tegijate toodetud ja levitatud sisu võis näha 126 miljonit Facebooki kasutajat, mida on kordades rohkem, kui Facebook on varem suure USA valijate mõjutamiskampaania ulatuse kohta paljastanud.

Varem on Facebook teatanud, et Venemaa kontrollitud kontode ja lehekülgede ostetud reklaame nägi hinnanguliselt kümme miljonit kasutajat. Facebook on aga vaikinud tasuta sisu leviku kohta, vaatamata sellele, et sõltumatud uurijad väidavad, et seda on näinud kaugelt rohkem kasutajaid kui reklaame, vahendab Washington Post.

Washington Post sai oma valdusse Facebooki tunnistuse mustandi enne kolme aruandmist kongressi ees sel nädalal.

Facebook ja teised suured tehnoloogiaettevõtted on üha suurema surve all, et nad uuriksid täielikult Venemaa USA valijate mõjutuskampaaniat ja paljastaksid uurimise tulemuse avalikkusele.

Google tunnistas eile esimest korda, et leidis tõendeid, et Venemaa heaks töötanud isikud on kasutanud Google’i platvorme Ameerika valijate mõjutamiseks. YouTube’ist leiti 1108 sellega seotud videot, milles on kokku 43 tundi sisu. Samuti leiti 4700 dollari väärtuses Vene reklaame.

Ka Twitter kavatseb rääkida kongressi uurijatele, et on kindlaks teinud 2752 Venemaa heaks töötavate isikute kontrollitud kontot ning üle 36 000 roboti, mis säutsusid valimiste käigus 1,4 miljonit korda. Varem on Twitter teatanud 201 Venemaaga seotud kontost.

Põhitähelepanu on siiski keskendunud Facebookile, mida on korduvalt üles kutsutud uurima hoolikamalt oma andmeid ja paljastama rohkem, mida on leitud.

Mitmed sõltumatud uurijad väidavad, et Facebookil on tõenäoliselt võime otsida andmeid, mis võiksid tõestada väiteid võimaliku kokkumängu kohta Vene desinformatsioonioperatsiooni ja Donald Trumpi kampaania vahel sotsiaalmeedias. Võimalik sisu jagamine, postituste ajastus ja muu informatsioon, mis on teada ainult Facebookile, võiks aidata vastata küsimustele, mis on kongressi juurdluses ja ka eriprokurör Robert Muelleri juurdluses kesksel kohal.

„Kui sotsiaalmeediakampaanias oli kokkumäng venelaste ja Trumpi kampaania vahel, on neil tõendeid,” ütles Oxfordi ülikooli arvutipropagandaprojekti esindaja Philip N. Howard. „Meie, väliste uurijate jaoks on see nõel heinakuhjas.”

Facebooki turvajuht Alex Stamos ütles eile Washington Postile, et ettevõte teeb kõik, mis suudab, uurijate aitamiseks.

Facebooki peajurist Colin Stretch kavatseb rääkida senati õiguskomiteele, et aastatel 2015-2017 tekitati üheainsa Vene operatsiooniga Peterburist umbes 80 000 postitust ja nende sisu nägi potentsiaalselt umbes 29 miljonit inimest.

Et postitusi märgiti ka meeldivaks, jagati ja kommenteeriti Facebooki kasutajate poolt, hindab ettevõte, et Vene tegijatelt pärit materjali võis näha kuni 126 miljonit inimest. Sisu oli loodud matkima ameeriklaste kommentaare selliste poliitiliste ja ühiskondlike teemade kohta, nagu sisseränne, mustade aktivism ja moslemite kasvav tähtsus USA-s.